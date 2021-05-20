19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında Coronavirüsü tedbirleri altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin her yerinde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonu ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

Kadıköy’de coşku hâkimdi

Saat 19.19’da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar da evlerinin balkonlarına çıktı.

Kadıköy Belediyesi'ne ait bir TIR ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşliğinde saat 19.19 öncesi, coşkulu kutlama yapıldı.

19.19’da Kadıköylüler balkonlar ve evlerinin camlarından önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

Gaziantep’te, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.19’da evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Saat 19.19’da Beykent Mahallesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile balkonlarında ve site bahçelerinde İstiklal Marşı’nı okudu.

Sivas ve Yalova’da 19.19 coşkusu



19 Mayıs kutlama etkinleri kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü’nde program düzenlendi. Saat 19.19’u gösterdiği sırada video konferans sistemi üzerinden Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programa canlı olarak bağlanıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri bayrak açarak İstiklal Marşı’nı okudu.Vali Salih Ayhan, “19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk gençliğine armağanıdır. Bu Türk gençliğine olan güvenidir ve güvenin ifadesidir. Dolaysıyla bunu iyi idrak etmeli ve anlamalıyız. COVID’in gölgesinde az da olsa sembolik olarak biz bunu Sivasın geneline şamil sembolikte olsa kutlamaya ve bu programa idrak etmeye çalıştık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.Yalova’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu 1 Numaralı Amatör Sahada tamamlandı. Bisiklet turuna katılan gençleri, Yalova Valisi Muammer Erol, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.Saatler 19.19’u gösterdiğinde ise Türkiye’nin pek çok noktasında olduğu gibi Yalova’da da önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tokat’ta balkonlarda istiklal marşı

Salgın nedeniyle Tokat’ta vatandaşlar bu yıl 19 Mayıs’ı evlerde kutladı. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 19.19’da balkonlar ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Ayrıca 600 Evler Mahallesi muhtarlığı organizasyonunda İstiklal Marşı’nın ardından vatandaşlar balkonlarından müzik öğretmeni Ozan Çekiç’in yönetiminde Gençliğe Hitabe’yi okudu.

19 Mayıs’ı coşku ile kutladıklarını söyleyen 600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran, “Mahalle sakinlerimiz ile birlikte evlerimizi süsledik. Çocuklarımıza bayraklar dağıttık. Bu milli duyguyu yaşamak için toplandık. Mahallemizin yetişkinleri balkondalar 19.19’da İstiklal Marşımızı okuduk. Türk milletinin bayramı kutu olsun” dedi.