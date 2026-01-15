Her alanda yatırım

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin dört yıllık görev süresi boyunca hayata geçirilen icraatları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini dün düzenlediği basın toplantısında ortaya koydu. Hükümet ortakları, bakanlar ve milletvekillerinin de katıldığı toplantıda 2026 yılının seçim değil yatırım yılı olacağını söyleyen Üstel, Türkiye ile imzalanacak yeni Mali protokolün önemine dikkat çekti.

Erken seçimin gündemde olmadığını vurgulayan Üstel, sağlık, eğitim, ulaştırma, tarım, enerji, turizm ve sosyal konut gibi alanlarda başlatılan ve tamamlanan yatırımların altını çizdi. Üstel; Türkiye ile imzalanacak İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü ile ülkeye yeni kaynaklar kazandırılacağını belirtti.

Hükümetin krizlere karşı dirençli olduğunu ifade eden Üstel, icraat ve reform odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Projeler ve icraatları kamuoyu ile paylaştı

Başbakan Üstel, 2022-2026 döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırılan projeler ve icraatları kamuoyu ile paylaştı. “Halka Hizmet Yolunda Dört Yıl” başlıklı basın toplantısında konuşan Üstel, Mayıs 2022’de göreve geldiklerini ifade ederek, “3 yıl 8 ayı geride bıraktık. Hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Kişi başına düşen gelir arttı

Çalışanları enflasyona ezdirmemek için tüm imkanları kullandıklarını vurgulayan Başbakan Üstel, 2022 yılında 74.2 milyar TL olan gayri safi milli hasılanın, 2024’de 232.7 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti.

Üstel, yıllık büyüme rakamlarının, 2022’de 13.4, 2023’de 7.4, 2024’de 8.4 olduğuna dikkat çekti. Kişi başına gayri safi milli hasılanın 2022’de 12 bin 245 Amerikan Doları, 2023’de 14 bin 599 Amerikan Doları, 2024’de 17 bin 498 Amerikan Doları olduğunu vurgulayan Üstel, “Bu KKTC tarihinin ulaşılmış en yüksek kişi başına düşen gelir seviyelerinden biridir” dedi.

Sağlık merkezleri açıldı

Yeni ve büyük sağlık yatırımlarının ilk adımlarını attıklarını kaydeden Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’ni geliştirdiklerini, Maraş Sağlık Merkezi’ni, Beyarmudu, Sağlık Merkezini, Dörtyol Sağlık Merkezini, Gaziköy Sağlık Merkezini açtıklarını, Değirmenlik Sağlık Merkezini yeniden yaptıklarını, Dikmen Sağlık Merkezi’nin ihalesinin tamamlandığını, inşaatına başlanacağını kaydetti.

Köklü ve tarihi adımlar attık

Belediyelerde, muhtarlıklarda, kamulaştırmada, mülkiyet alanında ve iç güvenlik konularında köklü ve tarihi adımlar attıklarını vurgulayan Üstel, reform yaparak belediyeleri birleştirdiklerini ve belediye sayısını 28’den 18’e düşürdüklerini hatırlattı.

Muhtar maaşları yükseldi

Muhtar maaşlarını brüt asgari ücretin yüzde 95’ine kadar yükselttiklerini, 186 muhtarlık binasının 112’sini yenilediklerini dile getiren Başbakan Üstel, “Kamulaştırmada yılların yükünü orta yerden kaldırdık, 582 kamulaştırma dosyası çözüldü. Yaklaşık bir milyar 50 Milyon TL ödeme yapıldı, projelerin önü açıldı” diye konuştu.

Kaynak sağladık ve komisyonu ayağa kaldırdık

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) uluslararası alanda tanınmış, özel ve stratejik bir iç hukuk yolu olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, TMK için sürdürülebilir finansman kaynağı oluşturduklarını söyledi, “Kaynak sağladık ve komisyonu ayağa kaldırdık. Bu süreçte milyonlarca sterlinlik kaynak yatırılarak, gerekli ödemeler yapıldı” dedi.

Okul yatırımları

Okul yatırımları açısından eğitimde son dört yılın tarihi bir dönem olduğunu dile getiren Üstel, 30 yeni okul projesinin eğitime kazandırıldığını, bunların 18’inin devlet tarafından, 12’sinin ise bağışçılar sayesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. 591 yeni derslik yaptıklarını, 7 okulun yapımı ve yenilemesinin devam ettiğini söyleyen Üstel, “Hedeflediğimiz 40 yeni okul için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Haftada iki gün tam gün eğitime geçildiğini de hatırlatan Üstel, “2026 yılında öğle yemekleri için 80 milyon TL gibi bir kaynağı öğrencilerimize ayırdık” dedi.

Tarımda önemli adımlar atıldı

Tarım ve hayvancılık alanını günü kurtaran desteklerle değil bütüncül bir yaklaşımla yönettiklerini belirten Başbakan Üstel, narenciye üreticisine 2024 yılında dalında kalan ürün için 231 milyon TL ödeme yapıldığını dile getirdi.

Üstel, tarım ve hayvancılığa 2023, 2024 ve 2025 yılında olmak üzere toplam 6.3 milyar TL destek ödemesi verildiğini kaydetti. Üstel, Genel Tarım Sigortası üzerinden ise bir buçuk milyar TL tazminat ödendiğini söyledi.

2025 yılında ilk kez Tarım Bakanlığı çatısı altında üç iklim istasyonu ve erken uyarı sistemi kurulduğunu, organize hayvancılık bölgelerine 38 buçuk milyon TL’lik altyapı çalışması yapıldığını ifade eden Üstel, 15 yıldır kullanımda olmayan beş süt toplama merkezinin de aktif hale getirildiğini söyledi.

Ulaşım, yol, internet

Yeni Ercan Havalimanı projesini tamamlayarak, hizmete açtıklarını hatırlatan Üstel, yolcu sayısının ilk iki yılda yaklaşık yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti.

Yol projelerine de değinen Üstel, 13 yıldır bekleyen Lefke-Güzelyurt yolunu açtıklarını, Yenierenköy-Balalan Sahil Yolu ile Karpaz’a kesintisiz erişimi sağladıklarını, Girne-Alsancak Çevre Yolunu tamamladıklarını, Çatalköy-Girne çift şerit yolu projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti. Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun tamamlandığını, Karpaz-Zafer Burnu Yolu ve 200 kilometreye yakın köy yolunun yenilendiğini söyledi.

İnternette 8 yıl bekleyen 3G’yi, 4.5G’ye taşıdıklarını ifade eden Üstel, 12 yıl bekleyen fiber optik altyapı projesini başlattıklarını da belirtti.

Turizmde, kaliteyi ve markayı da güçlendirdik

Turizmi yeni bir vizyonla geleceğe taşıyacak adımlar attıklarını ifade eden Üstel, yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra turist ve uçuş sayılarının arttığını, Girne Antik Liman Projesinin yaklaşık 50 yıl sonra tamamlandığını, turizm teşviklerinin artarak devam ettiğini, KKTC’nin 10 yıllık Turizm Master Planını hazırladıklarını vurguladı. Ada Kıbrıs Projesinin başlatıldığını, uluslararası marka tanıtımının yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, THY ve A-Jet ile anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Üstel, “Turizmde sadece sayıları artırmadık, algıyı, kaliteyi ve markayı da güçlendirdik” dedi.

Aktif- pasif oranı son yılların en yüksek oranı

Başbakan Ünal Üstel, çalışma hayatını kayıt altına alan sosyal güvenliği güçlendiren ve sosyal devlet anlayışını sahaya yansıtan kapsamlı adımlar attıklarını belirtti.

Üstel, aktif sigortalı sayısının 2022 yılında 120 bin 732’yken, 2025 yılının aralık ayında 168 bin 216’ya, aktif- pasif oranının 2, 93'ten 3, 58'e yükseldiğini söyleyerek, bunun son yılların en yüksek oranı olduğunu vurguladı.

Prim desteklerine de değinen Üstel, kadın çalışanlara “tarihte ilk kez” yüzde 100, erkeklere ise yüzde 80 prim desteği verdiklerini ve bunun devam ettiğini ifade etti. Üstel, bu desteklerin aylık ortalama 250 milyon TL tuttuğuna dikkat çekti.

2024 yılında toplam bir milyar 660 milyon TL, 2025 yılında ise yüzde 90 artışla toplam 3 milyar 154 milyon TL prim desteği ve teşvik ödemesi yapıldığına işaret eden Üstel, 2025 yılında yaklaşık 8 bin 500 iş yeri ve 86 bin çalışanın prim desteklerinden yararlandığının altını çizdi.

Köklü bir dönüşüm süreci başlattık

Enerjinin bağımsızlığın, kalkınmanın ve ekonomik istikrarın temeli olduğunun altını çizen Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) üretimden, dağıtıma kadar köklü bir dönüşüm süreci başlattıklarını söyledi.

Seçimden kaçmam

Basın mensuplarının yakın zamanda gerçekleşecek seçimlere ilişkin bir seçim yasası çalışması olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Üstel, hükümet olarak görüşlerinin net olduğunu söyledi; “Hiçbir zaman erken seçimden kaçmadık… Kaçmayız da.” dedi.

Üstel, kendisine yakın çevrelere ilişkin son iddialara ve yargı süreçleri kapsamında bir istifanın düşünülüp düşünülmediği üzerine, Üstel, “Ben güçlü bir şekilde partimin başındayım. Halka hizmet vermeye devam ediyorum.” dedi.

Yeni protokol şubatta imzalanacak

Üstel, 2026 İktisadi ve Mali İş birliği Protokolünü de yine tarihi rekora imza atarak, büyük olasılıkla şubat ayında imzalayacaklarını belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye’nin her alanda Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam ettiğini söyledi.

2026 yılında da daha fazla proje…

2026 yılında da daha fazla proje daha fazla reform hedefinde olduklarını dile getiren Üstel, yılı projeleri şöyle açıkladı:

Hedefler

Türkiye ile 2026 İktisadi ve Mali İş birliği Protokolünün imzalanması ve bu protokol kapsamında rekor düzeyde kaynağın ülkeye kazandırılması.

2026 yılında sağlık alanında çok sayıda yeni büyük projenin hayata geçirilmesi ve mevcut yatırımların tamamlanması.

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaat sürecinin devam ettirilmesi ve tamamlanması.

Yeni Girne Hastanesi’nin açılması ve Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin tamamlanarak hizmete girmesi.

Karpaz Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanması.

AMATEM için yeni bina yapım sürecinin sürdürülmesi.

Dikmen Sağlık Merkezi inşaatının başlatılması ve Devlet Laboratuvarı projesinin tamamlanması.

Belediyeler, mülkiyet ve iç güvenlik alanlarında başlatılan reformların uygulama sürecinin sürdürülmesi.

MAKS Projesinin kalan bölümünün tamamlanması ve sınır kapılarındaki teknolojik altyapının güçlendirilmesi.

Taşınmaz Mal Komisyonu için oluşturulan finansman modelinin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi.

İlk Evim Kredisi uygulamasının sürdürülmesi ve yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi.

Güzelyurt, Alayköy ve ikinci etap kapsamında birçok bölgede yeni sosyal konut projelerinin başlatılması ve tamamlanması.

Eğitim alanında hedeflenen yeni okul projelerinin hayata geçirilmesi ve okul altyapılarının güçlendirilmesi.

2026 yılında öğrencilere yönelik öğle yemeği uygulamasının sürdürülmesi için ayrılan kaynağın kullanılması.

Tarımda Mesarya Ovası’na su ulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve Güzelyurt Soğuk Hava Entegre Tesisi’nin hizmete girmesi.

Ulaştırma alanında devam eden yol projelerinin tamamlanması ve yeni yol yapım çalışmalarının başlatılması.

Fiber optik altyapı projesinin ülke genelinde yaygınlaştırılması.

Turizm Master Planı doğrultusunda yeni tanıtım ve altyapı projelerinin uygulanması.

Enerji alanında Kıb-Tek altyapı dönüşüm sürecinin tamamlanması ve yeni enerji politikalarının hayata geçirilmesi.

Lefkoşa’da FIFA standartlarında 12 bin kişilik yeni spor kompleksi ile birlikte yeni spor tesislerinin inşa edilmesi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026, 09:44