80 liraya satışa sunuldu

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda dün, bazı ürünlerin fiyatları üç haneli rakamlara kadar yükselirken, tezgahlarda kalite sorunları da göze çarptı. Tezgahta kilosu 80 liradan satışa sunulan salatalıkların çürük olduğu gözlenirken, çilek 500 lira, kestane 400 lira, ayrelli ise 300 liradan alıcı bekledi.

Sebze ve meyve fiyatları genel olarak yüksek seyrederken, mantar, bezelye, taze bakla ve acı biber 200 liradan satıldı. Üzüm ve kivi de 200 liraya alıcı bulurken, taze fasulye 180, patlıcan 140, dolmalık biber 150 ve kolokas 150 liradan tezgahlarda yerini aldı. Muz, kabak, kereviz ve çiçek lahana 70 liraya satılırken, vatandaşlar pahalılıktan dert yandı.

Ne dediler..?

İrfan Baysal

“Pazar yerinden sebze ve kuru meyve almaya geldim. İstanbul’da da kalıyorum ve burası oraya göre çok pahalı. Pazar yerinde 100 lira olan domates İstanbul’da 60 lira. Buradaki marketler normalde Çarşamba günleri indirim yapıyor, ancak buna rağmen Kıbrıs’ta yaşamın çok pahalı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar yüksek asgari ücret alsalar da geçinmekte zorlanıyor. Hükümetin fiyatlara müdahalesi genellikle yetersiz kalıyor. Gelirler az. Eskiden böyle değildi; gelirler iyiydi ve piyasa bu kadar abartılı değildi.”

Ali Serdar

“Pazar yerinden sadece muz aldım. Pazarda 100 liradan aşağı bir şey bulmak çok zor. Gömecin bağı 50 lira. Her şey çok pahalı oldu, ucuz bir şey kalmadı. Geçen hafta Mersin’deydim; orada cennet hurmasının kilosu 40 liraydı, ancak burada 180 lira. Bu kadar fark olamaz. Eskiden alışverişlerde torbalarla soğan ve patates alır, poşetleri doldurur evimize götürürdük; şimdi her şeyi tadımlık alıyoruz. Bu düzen ne olacak? Bu durumu kim düzeltecek?”

Ulu Nihatoğlu

“Pazardan sebze alışverişi yaptım ancak fiyatlar sürekli artıyor. Piyasada hep artış haberi duyuyoruz, başka bir şey yok. Bu işi maaşları dövize bağlayarak çözebilirler diye düşünüyorum. Canımız bir şey istediğinde ve bu hafta alamazsak, hesabımızı yapar, cebimizdeki duruma bakar, haftaya geldiğimizde alırız.”

Şaban Ölmez

“Pazardan sebze aldım. Pazar yerine geldiğimizde marketten farkı olmadığını, hatta bazı ürünlerde pazarın daha pahalı olduğunu görüyoruz. İsteyip de fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler oluyor. Fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz, piyasanın genel olarak denetlenmesidir. Denetlemeler yapılsın ki haksız kazanç yapanlar engellensin.”

Abdulkadir Türkmen

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Ben pek pazara gelmiyorum, ancak geldiğim zaman fiyatları uygun olanlardan alıyorum. Pazar yerinde her tezgahta farklı fiyatlarla aynı ürünler satılıyor. Yetkililerden beklentimiz, pazara çıkıp denetlemeleridir. Sadece Pazar değil piyasada da denetim yapılmasını bekliyoruz.”

Zeki Yılmaz

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Yakın zamanda asgari ücret belirlendi, ancak henüz o artışlı maaşları almadan piyasada ve çarşıda ciddi bir artışla asgari ücret zammı eridi. Piyasanın ucuzlaması için vergiler kontrol altına alınabilir mi, bunu merak ediyorum. Kirada olan ve öğrenci okutup asgari ücretle çalışan geçinemiyor. Pazar yerine baktığımızda marketlerden farkı olmadığını görüyoruz. Asgari ücretle oynamaktansa piyasayı kontrol altına alıp çözüm bulmaları gerekiyor.”

Şenay Gümüşel

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik, ancak fiyatlar çok yüksek. Marketler pazar yerinden daha ucuz olsa da burada sosyalleşmek ve arkadaşlarımızla görüşmek için buraya geliyoruz. tv2020’de Gündem Özel programında Reşat Akar her gün piyasanın çok pahalı olduğunu söylüyor. Alamayan insanlar için üzülüyoruz. Yetkililerden beklentimiz yok, çünkü hiçbir şey yolunda gitmiyor. Özel sektöre verilmeyen hayat pahalılığı halkı daha da zora sokacaktır.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 500 TL

Kestane: 400 TL

Ayrelli 300 TL (1 Bağ)

Mantar: 220 TL

Bezelye: 200 TL

Taze Bakla: 200 TL

Acı Biber: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Kivi: 200 TL

Taze Fasulye: 180 TL

Kolokas: 150 TL

Dolmalık Biber: 150 TL

Patlıcan: 140 TL

Ayva: 150 TL

Armut: 150 TL

Elma: 120 TL

Cennet Hurma: 120 TL

Nar: 100 TL

Domates: 100 TL

Ispanak (üç Bağ): 100 TL

Pancar: 80 TL

Avokado: 80 TL

Muz: 70 TL

Salatalık: 70-80 TL

Kabak: 70 TL

Kereviz: 70 TL

Çiçek Lahana: 70 TL

Havuç: 50 TL

Brokoli: 50 TL

Enginar: 50 TL

Portakal: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Marul: 50 TL

Pazı: 40 TL

Turp: 40 TL

Patates: 35 TL

Soğan: 30 TL

Limon: 30 TL