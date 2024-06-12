Her gün sefer olacak

Rotam Denizcilik, Girne Anamur karşılıklı deniz seferlerinin bugün başlayacağını açıkladı.

Rotam Denizcilik Direktörü Hakan Uygun’un yaptığı açıklamaya göre, Girne-Anamur deniz seferlerinin başlayacak olması nedeniyle KKTC ile Türkiye arasındaki deniz yolculuğunun 1.5 saate ineceğini belirtti.

Uygun, “seferler Girne’den Anamur’a her gün akşamüzeri 18.00’de, Anamur’dan Girne’ye saat sabah saat 11.00’de gerçekleştirilecek” dedi.

Uygun, “Girne’den Anamur’a güvenli, konforlu, hızlı yol bağladık. Okulların tatil olması ve Kurban Bayramı tatili için alternatif arayanlara, 1.5 saat süreli Girne-Anamur deniz hattının başlamasının eşsiz fırsatlar sunuyoruz. Tatil için Türkiye’nin cennet koyları Anamur - Alanya -Antalya- Marmaris ve Göcek’e seyahat edecek yolcular, güvenli, konforlu, hızlı Girne - Anamur hattını kullanarak, yolculuğun keyfini çıkarabilir” ifadelerini kullandı.