Son 23 yılın rekoru 

Güney Kıbrıs’ta Mart ayı turizm gelirinde son 23 yılın rekorunun kırıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Mart ayındaki turizm gelirinde geçen yıla kıyasla yüzde 15,5’lik artış kaydedildiğini ve bu oranın 113 milyon Euro’ya tekabül ettiğini yazdı.

Haberde; bu yılın Ocak-Mart ayları arasındaki turizm geliri de 223,3 milyon Euro olarak açıkladı.

İlk sırada İngilizler

Bu arada yılın ilk 4 ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 748 bin 814 olduğu açıklandı. Cyprus Mail gazetesine göre; geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında ziyaretçi sayısı 736 bin 629 olarak kaydedilmişti.

Habere göre; sadece Nisan ayında güneye giden İngiliz turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 117 bin 902 oldu.

Bunu 35 bin 673 kişiyle İsrail vatandaşları, 25 bin 250 ile Polonyalılar, 22 bin 510 ile Alman vatandaşları izledi.