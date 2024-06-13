Ekonomi kurmayları Şimşek’le görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede gündeme gelen konulara ilişkin konuştu. CHP lideri "Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimiz sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Tamimi’nin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Amasya’ya gitti. Özel’in Amasya’daki ilk durağı partisinin il başkanlığı oldu. Özel burada, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp ve il örgütüyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

Özel ardından 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin seçimleri kazandığı illere teşekkür ziyaretleri kapsamında, 47 yıl sonra CHP’nin kazandığı Amasya Belediyesi’ne gitti. Özel’e genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İl Başkanı eşlik etti.

Belediye önünde halka seslenen Özel, Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye dair şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan ile bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim.

Kaynak mı arıyorsunuz kaynağı birlikte bulalım dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı verdi fabrikatörle fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. Yüzde 68 vergi böyle toplanmaktadır. Yüzde 21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. Yüzde 89.

Geriye yüzde 11 kimin verdiği vergidir? Zenginlerin verdiği. Yüzde 11 çok para kazananların servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90'ı kazananlar vermelidir yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok az kazanandan az hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimiz sunduk.

Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek, vergide adalet önerimizi somutlaştıracak ardından Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan Meclis'in çalıştırılması adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir.”

