Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı Deniz Safhası başladı..

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla Gazimağusa açıklarında icra edilecek.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı Deniz Safhası basın brifingine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Gazimağusa Limanı’nda Sahil Güvenliğe ait TCSG Yaşam isimli gemide yer alan basın brifingi sonrası basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikatın ikinci gününde Doğu Akdenizde, mavi vatan dedikleri alanda Kıbrıs Türk halkının hak hukuk ve çıkarlarını korumak yanında insani arama kurtarma kabiliyetini de güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile KKTC güvenlik makamlarına teşekkür eden Tatar, Doğu Akdeniz’de mavi vatanda arama kurtarma kabiliyet gücünü göreceklerini kaydetti.

KKTC güçlendirilirken, güvenlik, göçmen sorunları, milli çıkarlar hak hukuk ve insanlık için imkan kabiliyetleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Tatar, Bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle her alanda güçlendiğini vurguladı.