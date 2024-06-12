Erdoğan-Özel, ikinci buluşmayı KKTC’de yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Erdoğan, Özgür Özel’i Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü törenlerine de davet etti. Özel, görüşme sonrası MYK’yı toplayarak bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Özel görüşmesinin detaylarına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerinde, Sayın Özel, CHP ve diğer partilerle birlikte güçlü bir şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü hep beraber Kuzey Kıbrıs'ta kutlamayı temenni ediyoruz" dedi.

CHP DE DOĞRULADI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı ziyaretin ardından, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

KKTC’nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara katılmalarıyla ilgili soru üzerine Yücel, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk yurt dışı gezisini KKTC'ye kasım ayında gerçekleştirdi. KKTC'nin kurtuluş gününde gerçekleşen bu ziyarette, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla ve Meclis Başkanıyla biraraya geldi ve Bülent Ecevit'in partisi, CHP olarak KKTC'nin kurtuluşunun 50. yıl dönümünde, Kıbrıs'ta olma konusunda bir iradelerinin olduğu kendileriyle paylaşıldı.

Bu programla ilgili yaklaşık 3 aydır Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun yürüttüğü bir hazırlık var. Orada sadece Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve beraberindeki heyet değil, temsili olarak 174 Kıbrıs gazisi de Genel Başkanımıza ve heyete eşlik edecek. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu ziyarette bulunması, bu ziyaretin birlikte gerçekleşiyor olması, ziyarete ayrı bir değer, ayrı bir önem, ayrı bir anlam katmaktadır."

Asgari ücret, emekli maaşları, hububat fiyatları konusunda Özgür Özel'in gündeme getirdiği konulara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabının ne olduğu sorulan Yücel, "En somutlaşan, çözülen sorun, emekli generallerin tahliye edilmesi olarak önümüzde duruyor. Ekonomik sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Mehmet Şimşek'e bir talimat verdiğini ancak bizim bu sorunların çözümünün yine TBMM mecrasında, diğer siyasi partilerin de katılarak, bir ortak akılla, birlikte çalışmayla çözülmesi konusunda katkı koyacağımızı ifade ettiğimizi sizlerle paylaşabilirim." yanıtını verdi.