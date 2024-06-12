Güney Kıbrıs'ın Baf kazasında, Yolu ve Psati köyleri civarında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edildi, 3 kişi yaralandı.

Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, Ürdün, İsrail ve Yunanistan’dan yardım istendi.

İtfaiye, yangının kuru otların ve bitki örtüsünün bulunduğu bir alanda başladığını ancak kesin nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; yangına toplam beş uçak ve karadan çok sayıda araçla müdahale edilirken, nefes alma güçlüğü çeken vatandaşlara yardım için bölgeye ambulanslar gönderildi.

Dumandan dolayı nefes darlığı çeken iki kişi Baf Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerleşim birimlerine sıçrayan yangında en az 10 evin zarar gördüğü belirtildi.

Yangında can kaybı olmazken, doğada yaşayan hayvanların telef olduğu bilgisi elde edildi.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in yangın söndürme kontrol merkezine giderek, çalışmaları yerinde izlediği belirtildi.

Karadan ve havadan söndürülmeye çalışılan yangın gazetemiz yayıma hazırlanırken, henüz kontrol altına alınmamıştı.