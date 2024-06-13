İlgiyle izlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla 20. düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Gonzago’nun Öldürülmesi oyunu ile tamamlandı.

Nedyalko Yordanov yazdığı Farid Bikchantaev yönettiği Gonzago’nun Öldürülmesi’nin oyuncu kadrosunda Ötüken Hürmüzlü, Ebru Gülerarslan Serin, Engin Özsayın, Şivan Binici, Gülin Ersoy, Batuhan Yalçın, Dara Tan, Hülya Yıldız, Eren Oray, Mümtaz Aydoğan Mengi ve Eşref Ergü Pişirici yer aldı.

Oyunun sonunda festivalin kapanış konuşmasını Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut yaptı.

Aykut, açılışı ve kapanışı Ankara Devlet Tiyatroları ile yaptıklarına işaret ederek, sağladıkları katkı için teşekkür etti.

Festivale oyunları ile katkı koyan tüm tiyatrolara ayrı ayrı teşekkür eden Cem Aykut, 21’inci Tiyatro Festivali’nde görüşme temennisini sunarak konuşmasını tamamladı.