‘Cehennem ateşi’

Baf’ın dağlık kesiminde çıkan yangın nedeniyle mülklerde ve tarımsal arazilerde büyük zarar meydana geldiği, insanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiği bildirildi.

Politis haberi “Uçar İmkanlar Olmadan Kaderimizle Oynamaya Devam Ediyoruz… Baf’ta Büyük yangın Geceye Kadar Devam Ediyordu… İnsan Hayatları Tehlikeye Girdi, Köyler ve Evler Boşaltıldı” başlığıyla manşete çekti.

Psathi köyünde başlayan ve hızla yayılan yangın nedeniyle Polemi, Psathi, Lemona, Kurdaka ve Hulu köylerinin boşaltıldığı, binalarda ve tarımsal arazilerde büyük zarar meydana geldiği kaydedilen haberde, bazı insanların evlerinin içerisinde ölümle burun buruna geldiği belirtildi. Habere göre insanların solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle bölgeye çok sayıda ambülans gönderildi. Hayvan sahipleri yangında yaralanan hayvanlarını kendi imkanlarıyla kurtarıp veteriner kliniklerine götürmeye çalıştı.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan büyük ölçekteki yangın nedeniyle Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde kriz masası kuruldu. “Ölüdeniz Konferansı” için Ürdün’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de dün akşam süratle Güney Kıbrıs’a dönerek Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne gitti.

Gazete haziran ayı içerisinde olunmasına rağmen halen yangınlarla mücadele için yeterli hava aracına sahip olunmadığına dikkat çekerek Rum Yönetiminin dün gece komşu devletlere ve Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına, Yunanistan’a ve İsrail’e yardım çağrısında bulundu. Yunanistan iki adet Canadair tipi yangın söndürme uçağı gönderdi.

Rum Orman Dairesi’ne ait yangın söndürme uçağının kısa süre müdahalede bulunabildiği kaydedilen habere göre, Arjantin-Mısır’dan 2 Air Tractor AT 802 tipi yangın söndürme uçağı gönderildi, Avusturya’dan da aynı tipte iki uçak gönderileceği açıklandı.

