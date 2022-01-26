411 işlem yaptı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da pompacı olarak çalıştığı petrol istasyonundan akaryakıt alan müşterilerin kredi kartı bilgilerini çaldığı ve internet üzerinden harcama yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu Syed Farhan Shah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, soruşturma sonucu 8 kişiye ait kart bilgileriyle 411 işlem yaptığı ve 411 dolar harcama yaptığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Ocak 2021 tarihinde bazı şahıslardan kredi kartlarından internet üzerinden harcamalar yapıldığına dair şikâyet alındığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 24 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu Zanlı Syed Farhan Shah’ın tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının petrol istasyonuna giden müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdiği kredi kartlarının bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yaptığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 8 farklı kişinin kredi kartından 411 işlem gerçekleştirerek, 511 dolar harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda ise 69 şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerinin tespit edildiğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemeye zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.