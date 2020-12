Her yer göle döndü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs genelinde dün etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar her yılki bildik durumların yine yaşanmasına neden oldu. Başkent Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde yollarda biriken sular nedeniyle trafik akışı olumsuz yönde etkilendi. Birçok bölgede yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; en fazla yağış Bostancı, Zümrütköy ve Yeşilırmak bölgelerinde kaydedildi.

Sanayi Bölgesi her yıl aynı

Ülke ekonomisinin can damarı konumundaki Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde her kış aynı manzara yaşanıyor. Sanayi Bölgesi dün yine sular altında kaldı. Altyapı eksikliği nedeniyle yaşanan aksaklıklar sanayi esnafına zor anlar yaşattı. Tıkalı olan yağmur suyu giderleri esnaf tarafından açılmaya çalışıldı.

En çok yağış Bostancı ve Zümrütköy’e düştü

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre; 13 Aralık 2020 saat 08.00 ile 14 Aralık 2020 saat 08.00 saatleri arasında, Bostancı ve Zümrütköy’den sonra en çok yağış metrekareye 24 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi. Doğancı’ya 22 kg, Gaziveren’e 21 kg, Taşpınar’a 18 kg, Lefke 10 kg, Boğaz’a 4, Beylerbeyi ve Girne’ye de 3 kg yağış düştü. Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 2 kg yağış kaydedildi.