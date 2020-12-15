Anlaşılır gibi değil

Elektrik Kurumu çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen, kurumdaki özel güvenlik şirketinin tesislere girmemesi talebiyle ve özelleştirmeye karşı dün geceden başlayarak eylemlerini artıracağını açıkladı.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, güvenlik şirketinin tesis ambarlarında görevli bekçileri taciz ettiğini savunarak yönetim kurulunun dün yaptığı olağanüstü toplantıda eylem kararı aldığını duyurdu.

Kurum yönetiminin katı ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle eylem kararlarının devam edeceğini kaydeden Özkıraç yazılı açıklamasında, iyi niyet ve uyarlarına rağmen taleplerine yanıt vermeyen ilgili bakanın tavrını eleştirdi.

Açıklamasında, halkın mağdur olmaması için bütün önlemlerin alındığı belirtilen Özkıraç, özel güvenliğin tesislere girmemesi ve özelleştirmeye karşı kavgalarının devam edeceğini kaydetti. Özkıraç, ne tür eylemler yapacakları konusunda detay vermedi.

Kavganın nedeni farklı

Öte yandan Diyalog muhabiri kurum ile sendika arasında yaşanan anlaşmazlığın özel güvenliklerin görevli bekçileri tacizinden değil ambarlar için ödenen fahiş fiyattan kaynaklandığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre bir ambar için görevli bekçilere ödenen rakam 200 bin lira iken özel güvenlik şirketine 86 bin lira ödeniyor. Kurum yönetimi ile sendikanın arasındaki anlaşmazlığın ödemeler için kasadan çıkan 114 bin liralık farktan kaynaklandığı belirtildi.

Diyalog’un ulaştığı kaynak, El-Sen ile kurumun anlaştığını eylemin askıya alındığını da söyledi.

Birçok bölgede elektrik kesintisi

Bu arada dün birçok bölgeden elektrik kesintisi haberi geldi. Vatandaşlar kesintilerin El-Sen’in eylemlerinden mi yoksa bakım ve onarım çalışmalarından mı olduğu konusunda kendilerine aydınlatıcı bir bilgi verilmediğini savundu. Diyalog’a Mesarya’dan ulaşan bir vatandaş 7 saattir elektriklerinin kesik olduğunu ve Elektrik Arızayı aradığında kendisine net bir cevap verilmediğini savundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 12:10