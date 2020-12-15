GÜNEY’DE ÇALIŞAN İŞÇİLER EYLEM YAPTI

Güney’de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler Başbakanlık ışıklarında trafiği durdurdu!Bu sabah itibariyle Kıbrıs’ın güneyine geçişleri yasaklanan Kıbrıslı Türk işçi Metehan Sınır Kapısı’ndan Başbakanlık'a, yürüdü; Başbakanlık ışıklarında oturma eylemi yaparak trafiği durdurdu.



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar uyarınca Kıbrıs’ın güneyine geçişleri yasaklanan bir grup Kıbrıslı Türk işçi, Metehan Sınır Kapısı’ndan Dereboyu’na; oradan da Başbakanlığa yürüdü.



Başbakanlık önünde gerçekleştirilen eylemin ardından 'çözüm' isteyen eylemciler trafiği durduracaklarını söyleyerek Başbakanlık ışıklarında trafiği durdurarak eylemlerini sürdürdü.

Polis ekipleri de bölgeye intikal etti.

POLİS: YOLU AÇMAZSANIZ MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ

Öte yandan, Polis eylemciler ile konuşarak, yolu açmazlarsa müdahale etmek zorunda kalacaklarını dile getirdi. Polis, böyle bir eylem şekli olmadığını belirterek, bunu çözecek olan polisin ve yoldaki vatandaşlar olmadığını aktardı.Polis tarafından ikna edilen eylemciler yarım saat bekleme kararı alarak boş olan araziye geçti. Yetkili birinden açıklama gelmemesi halinde yürüyüşlerine devam edecekler.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 13:09