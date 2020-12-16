Çırağan Sarayı’nda Coronavirüs kurallarına uygun gerçekleşen Berren Studio defilesi göz kamaştırdı

Çırağan Sarayı’nda geçtiğimiz günlerde Coronavirüs kurallarına uygun gerçekleşen Ekonomi Zirvesinde Berren Studio defilesi göz kamaştırdı.

Mimoza çiçeklerinin hikâyesinden esinlenilen Berren Studio 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonunda modayı sadece tüketmeye yönelik görenlerin tam aksine bir çiçekten ilham alarak masalsı bir serüvene çıkıyor.

Koleksiyon kadının aynı zamanda hem feminen hem de güçlü olabileceğinin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Koreografisi Asil Çağıl tarafından yapılan defilede Sema Şimşek, Zeliha Çal, Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar, Açelya Kartal, Gamze Balım, Derya Ekşioğlu, Türkan Geyik, Melike Yalnız, Merih Öztürk, Yanita Schmidt, Jenya Krivenko,Sena Küçük, Özlem Kılıç, Melissa Aslan, Yasemin Yeniay, Aybike Hindistan, Ece İldeniz,Eylül Gamze Gültekin, Elif Tokgöz,Leyla Karaaliler, Mervenur Kaşıkçı, Aida Salieva, Leena Shindondola ve Simge Ünal gibi 26 taçlı model podyumda yürüdü.