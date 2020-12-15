Tüm vatandaşları birikimlerini dövizden TL'ye çevirmeleri yönünde çağrı yaptı

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha vatandaşa TL çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Halka TL çağrısında bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. TL mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük.

*Stopaj oranları 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, 1 yıl üzerinde olanlar içinse yüzde sıfır olarak Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

*Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı.

*Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk primlerinde düşüş ve TL’de değerlendirme yaşandı.

*Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

4 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma sınırlaması

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak" dedi.

Coronavirüsüne ve bu kapsamda alınan tedbirlere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde hasta vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz, yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız yerli üretimi ile ilgili çalışmaları daha yakından takip ediyoruz.

Yasak perşembe saat 21.00’de başlayacak

*Bahar aylarında kendi aşımızı kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçiriyoruz bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz.

*Elden edinilen kazanımların güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 5.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

Sağlık çalışanları açıklaması

*Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızlı sonuçlandırılması sağlanacaktır.

*Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, faizsiz konut kredisinden çocukların eğitim öğretim yardımına, istihdamdan fatura indirimlerine kadar pek çok imkanına kavuşacaklardır.

*Sağlık Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirmesi için görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyor mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz.

