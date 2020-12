‘Tehditler etkilemez’

Rum toplumu lideri Nikos Anastasiades; ‘Türkiye’nin kışkırtıcı ve yasa dışı eylemleri ile tehditlerine’ rağmen; egemen ve bağımsız bir ülke olarak kendi enerji politikasına devam edeceğini vurguladı.

Anastasiades, Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışmalarında bulunan tüm izinli şirketlerle temaslarına devam ettiğini ve şirketlerin Kıbrıs’a yönelik taahhütlerini teyit ettiklerini ve bu çerçevede ExxonMobil ve Qatar Petroleum ile Total ve Eni şirketlerinin 2021 yılın ikinci yarısında sondaj çalışmalarına yeniden başlayacaklarını söyledi.

Anastasiades devamla, diğer coğrafi alanların aksine, Kıbrıs’ın kendi Münhasır Ekonomik Bölgesindeki kendi araştırma projelerine devam ettiğini ve her hangi bir şirketin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’den ayrılmadığını belirtti.

Anastasiades, Güney Doğu Avrupa Enerji Enstitüsü ve Financial Media Way şirketi tarafından ve çevrim içi yoluyla düzenlenen 8. Enerji Sempozyumuna konuştu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji alanındaki stratejisine atıfta bulunarak Kıbrıs’ın enerji stratejisinin bütünleşmiş bir stratejik planlama temelinde uygulandığını söyledi.

Enerji izolasyonunun kaldırılması konusu hakkında Nikos Anastasiades, Avrupa Birliği tarafından teşvik edilen üç çok önemli ortak projelere değindi; ilk proje Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında elektrik bağlantısı olduğunu, bunun deniz altı bir bağlantı olacağını ve EuroAsia Interconnector olarak bilinen bir proje olduğunu söyledi.

Anastasiades, “bu Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak bir elektrik bulvarı olacak” dedi.

East-Med projesinin önemi

İkinci projeye değinen Nikos Anastasiades, EastMed Doğal Gaz Boru Hattı olduğunu; Kıbrıs ve Yunanistan ile İsrail arasında 2020 yılında hattın inşa edilmesi konusunda bir işbirliği anlaşması imzalandığını belirtti.

Anastasiades, üçüncü proje ise Kıbrıs'ta elektrik üretiminde kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz varış altyapısı olduğunu ifade ederek Kıbrıs’ın Kıbrıs ve Yunanistan ile Mısır arasındaki “EuroAfrica Interconnector” adlı elektrik bağlantısını öngören projeyi de desteklediğini söyledi.

Rum lideri devamla, geçen eylül ayında «East Mediterranean Gas Forum» konulu bölgesel forumun resmi olarak kurulmasını tarihi önem taşıyan bir gelişme olarak niteledi.

Anastasiades, söz konusu forumun kurucu üyeleri Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, Ürdün, İtalya ve Filistin olduğunu ve forumun Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir doğalgaz pazarını yaratmayı amaçladığını vurguladı.