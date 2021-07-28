Herkes önlemini almalı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 23 bin 047 testle, 134'ü yerel 157 pozitif covid-19 vakasına rastlandı, 77 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 65 bin 63 PCR ve hızlı test yapıldı, 791 yeni pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 3 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 20 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 134 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 42’sinin Lefkoşa, 52’sinin Girne, 20’sinin Gazimağusa, 14’ünün Güzelyurt, 4’ünün İskele, 2 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu ifade edildi.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 65 bin 63 PCR ve hızlı test yapıldı, 791 yeni pozitif vakaya rastlandı,

6 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerde 80'i ağır olmak üzere 292 Coronavirüs hastasının bulunduğu açıklandı.

Bugüne kadar toplam pozitif sayısı 99.360'ya yükseldi.