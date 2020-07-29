Döviz bir türlü frenlenemiyor

Dolar/TL uzun süre 6,85 civarında yatay seyrettikten sonra iki gündür 6,98'i gören sert hareketler kaydetti. Bloomberg, kuru frenlemek için kamu bankalarının yaklaşık 2 milyar dolar sattığını aktardı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre kamu bankaları lirayı savunmak için haftanın ilk iki gününde yaklaşık 2 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi.

Dolar/TL kuru, uzun süre 6,85 civarına demir attıktan sonra önceki gün ve dün 6,98 seviyelerini görmüştü. Euro/TL de dün 8,20 seviyeleriyle gün içi rekor olan 8,21’e yaklaşmıştı.

BlueBay Asset Management'dan Tim Ash, “Görünen o ki lirayı savunmak için kamu bankaları yine aktif. Lira yoğun bir şekilde yönetilen bir para birimi” değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, Türkiye’nin 2019 başından bu yana piyasaları müdahaleyi de içeren toplam döviz arzının 100 milyar doları aştığını aktarmıştı.

Son dönemde dolar kurunu sabit tutmak için Merkez Bankası rezervlerinden yapılan satışlara kamu bankalarının satışları da eklendi. BDDK verilerine göre kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu 22 Mayıs'taki 4.3 milyar dolar seviyesinden 3 Temmuz itibarıyla 8.3 milyar dolara yükseldi. Verilere göre TCMB'nin rezerv kayıplarının azaldığı dönemde kamu bankalarının döviz açık pozisyonlarını belirginleştirdiği görülüyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve BDDK konu hakkında yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Türkiye'nin 2019 başından bu yana piyasaları müdahaleyi de içeren toplam döviz arzı da 100 milyar doları aşmış durumda.

