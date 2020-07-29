Anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü münasebetiyle ziyaretlerde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda dün saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ziyaret anısı olarak plaket takdim ederek, KKTC’nin ilelebet huzur ve barış içerisinde yaşaması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümünü can-ı gönülden kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, vermiş olduğu hizmetler nedeniyle Tuğgeneral Altan Er ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

“Bu adada özgür bir toplum ve Rum tarafıyla eşitlik içerisinde var olabilmemiz için sizlerin güçlü varlığı her zaman önemlidir. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olursa birbirini tamamlar” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, GKK ve Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik olgusunun önemli parçaları olduğunu söyledi.

Uluçay’da ziyaret edildi

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde ziyaretler yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ile beraberindeki GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.

Tatar: Devletin devamlılığı önemli

Başbakan Ersin Tatar da 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ı kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Başbakan Ersin Tatar, KKTC devletinin devamlılığı için ellerinden geleni yaptıklarını, her türlü mücadelenin içine pandemiyi de kattıklarını söyledi.

Sağlığın çok önemli olduğunu ancak devletin yapısını korumak için ekonominin de güçlü olması gerektiğini dile getiren Tatar, halkın huzurunu sağlayıp beklentilerini yerine getirerek mutlu etmenin de görevleri olduğunu bunun için de güvenliğin çok önemli bulunduğunu vurguladı.

Güvenlik açısından GKK ve polisin ne kadar önemli olduğuna işaret eden Tatar, yapılan katkılar için teşekkür ederek güvenliğin gelecek için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

