Çözüm için diyalog

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan’la Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazır olduklarını açıkladı. Kalın’ın bu çağrısına kısa sürede cevap geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" açıklamasında bulundu.

Bir açıklamada Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas’tan geldi. Petsas, Türkiye ile Ege'deki kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorunlarının çözümü için kurulacak olası diyaloğa ilişkin "Bu görüşmeler, daha önce durdurulan istikşafi görüşmeler formatında olabilir ama tabii bunlar tehdit ve emrivakiyle olamaz" dedi.

Kalın: Müzakerelere başlanmalı

Sözcü Kalın, “Yunanistan’la Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız” dedi. Kalın, buna paralel olarak yürümesi gereken bir diğer sürecin de Kıbrıs'ta KKTC ile Rum kesiminin ihtilaflı bölgeler üzerine müzakerelere başlaması gereği olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'la yaşanan NAVTEX (Denizcilere Duyuru) geriliminin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in arabulucu olduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, bu süreçte Merkel'in yapıcı bir rolü olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getirdi. Kalın, Merkel'in temel yaklaşımının, "Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimleri indirecek adımlar atalım, karşılıklı olarak güven arttırıcı önlemler alalım, bu süre zarfında da özellikle Almanya'nın AB dönem başkanlığında Türkiye ile ilgili birtakım olumlu kararların çıkması için bir zemin oluşturalım." şeklinde olduğunu anlattı.

Bundan dolayı Merkel'in AB içinde birçok eleştiriyle muhatap olduğunu belirten Kalın, "Bizim de yaklaşımımız buna son derece olumlu olur" dedi.

Diyalog zemini devam ediyor

Yunanistan'ın Türkiye'nin önemli bir sınır komşusu olduğuna işaret eden Kalın, "Buradaki temel sorun Ege'de, adalar ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ile ilgili, ekonomik münhasır ekonomik bölge ile ilgili boşluklar var. Bununla ilgili bir uluslararası hukuki tanımlama yok. Uluslararası Denizcilik Hukuku ihtilaflı konuların ülkeler arasında ikili şekilde çözülmesini öngörüyor" diye konuştu.

Meis Adası'nın Türkiye'ye yakın mesafede bulunduğuna dikkati çeken Kalın, Yunanistan'la bir diyalog zemini olup olmadığına ilişkin soruya, "Var, şu anda bir diyalog zemini devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde biz önkoşulsuz bir şekilde Yunanistan’la bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız." karşılığını verdi.

Doğu Akdeniz barış denizine dönmeli

Buna paralel olarak yürümesi gereken bir diğer sürecin de Kıbrıs'ta KKTC ile Rum Kesimi’nin ihtilaflı bölgeler üzerine müzakerelere başlaması gereği olduğunu vurgulayan Kalın, "Doğu Akdeniz'in bir çatışma alanı olmaktan bir barış denizine dönmesi için hiçbir ön koşul, şart koşmadan buna hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

Kalın, Yunanistan'la başlatılan çalışmanın ana çerçevesinin ideolojik önyargıların bir kenara konularak bu konuda beraber çalışılması olduğunu da ifade etti.

Bir müddet bekletelim

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarının 1 ay durdurulması ya da ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kalın, NAVTEX'in değişik dönemlerde yayınlandığına işaret etti. Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır bunu yaptığını anımsatan Kalın, şöyle konuştu: "Son NAVTEX yayınlandığında Yunanistan tarafı çok aşırı bir tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası'nı işgal edecekmişiz gibi, böyle bir şey söz konusu değil. Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz."

Dendias: Türkiye’yle diyaloğa hazırız

Kalın’ın açıklaması üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" ifadelerini kullandı.

Dendias, temaslarda bulunmak üzere başkent Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanyol mevkidaşıyla sığınmacı konusu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Dendias, Libya konusunda AB'nin daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiği hususunda Laya ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Dendias, Laya'nın önceki gün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Yunanistan'ın da komşusu Türkiye'ye karşı saygılı olduğunu" öne sürdü.

Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" dedi.

Petsas: Tehdit ve emrivakiyle olamaz

Bir açıklamada Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas’tan geldi.Petsas, Türkiye ile Ege'deki kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorunlarının çözümü için kurulacak olası diyaloğa ilişkin "Bu görüşmeler, daha önce durdurulan istikşafi görüşmeler formatında olabilir ama tabii bunlar tehdit ve emrivakiyle olamaz" dedi.

Petsas, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye ile kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "bir müddet bekletebilecekleri" yönündeki açıklamalarını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendiren Petsas, Atina'nın iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için iletişim kanallarının açık olmasını arzu ettiğini söyledi.

Petsas, Türkiye ile yapılacak olası görüşmelerin çerçevesine de değinerek, "Bu görüşmeler, daha önce durdurulan istikşafi görüşmeler formatında olabilir ama tabii bunlar tehdit ve emrivakiyle olamaz." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin sonuncusu 2016'da Atina’da yapılmıştı

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.