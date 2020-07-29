Yanlış karar almadık

RumTurizm Müsteşarı Savvas Perdios, korona virüs salgını sonrasında B kategorisine alınan İngiltere’den 1 Ağustos’tan itibaren turist akışı başlayacağını ve çok büyük bir beklenti olmasa da buna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Rum Haber Ajansı’na göre Perdios şöyle dedi:

“Söz konusu pazar için bu bir başlangıç, test istese bile Britanya’dan Kıbrıs’a gelmek isteyen insanlar var ama B kategorisinde olsa da bile kimse büyük sayıda ziyaretçinin gelmesini bekleyemez. Sağlık açısından Britanya diğer ülkelerle aynı şekilde değerlendirildi. Mademki Sağlık Bakanlığı bu ülkeden ziyaretçilerin gelmesini doğru görüyorsa biz de bunun geçerli olduğuna inanıyoruz.

Gerek Britanyalılar gerekse Kıbrıslılar burada bulunmak için çok sabrettik. Diğer ülkelere kıyasla farklı bir yaklaşım gerektirdiğine inanmıyoruz çünkü diğer pazarlar için geçerli olan prosedürler Britanya için de geçerlidir”.

Britanyalı ziyaretçilerden olumsuz korona virüs testi ile ilgili Perdios şöyle dedi: “Bu bizi düşündürmüyor ve Turizm Müsteşarlığı herhangi bir eylemde bulunmayacak. Hükümet hiçbir ulusun Kıbrıs’ta test yaptıramayacağı ve bunun sadece geldiği ülkede yapılması olanağı olmaması durumunda geçerli olacağı konusunda çok netti. Britanya’dan gelen bilgilere bu orada biraz zor olabilir ancak aynı zorluklar yurt dışındaki başka ülkeler için de geçerli. Buna rağmen bu politika böyle devam edecek.

Durumu yönetmemiz konusunda gurur duymalıyız. Şu an İspanya gibi başka ülkelerde ciddi bir şekilde geriye dönüş olduğunu görüyoruz ve Britanya turizm şirketlerinin İspanya’nın test olmadan açılmasını istedikleri noktada bugün, üç hafta sonra, İspanya’ya stop getirildiğini ve bu ülkeden Britanya’ya geri dönenlerden iki hafta tecritte kalmalarının istendiğine şahit oluyoruz”.