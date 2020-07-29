Gönyeli’de hareketli anlar yaşandı

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Gönyeli’de Zehra Apartmanı’nın bir dairesine çıkan yangın paniğe neden oldu

Gönyeli’de hareketli anlar yaşandı
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 Onur ULAĞ
Gönyeli’de dün gece Zehra Apartmanı’nda Umut Deniz İşcan’a ait dairede yangın çıktı. Bölgede haraketli anların yaşanmasına neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının klimanın kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.
Elde edilen bilgilere göre; saat 21.00 sıralarında çıkan yangın olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan Lefkoşa İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 
Klimanın kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Evin diğer odaları da isten dolayı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, evin tümüne ve diğer dairelere sıçramasını önledi
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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