Yıkıcı etkisi olacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), elektrik zammının, topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri döneceğini, etkilerinin yıkıcı olacağını savundu.

“Akaryakıta bağlı üretim ile kötü dağıtım sistemi bizi ‘fiili elektriksizlik’ demek olan ‘pahalı elektrik’ ile yüz yüze bırakmıştır” diyen Ticaret Odası, bunun nedeninin KKTC’de egemen olan popülist siyaset anlayışı olduğunu öne sürdü.

“Bu tutumu kabul edilemez” olarak niteleyen Ticaret Odası, bazı önerilerde de bulundu:

“Yapılan zam hemen geri alınmalı ve elektrik fiyatları kilovatsaat başına 2 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Zamlar, ekonominin çarklarının dönmesini önlemeyecek şekilde zamana yayılarak yapılmalıdır.

Daha önce uygulanan çoklu tarifeye geri dönülerek, elektrik tüketiminin zamana yayılmasına olanak verilmelidir.

Ekonomiye ve ailelere çok büyük bir yük oluşturan elektrik harcamalarının vergiye tabi olması kabul edilemez. Elektrik faturaları üzerinden alınan KDV derhal sıfırlanmalıdır.

İlgili bakanın ‘her gelen bir tekme atmış, faydalanmış’ dediği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) bugüne kadar yaşananlar en iyi şekilde araştırılarak, sorumlular kamuoyu ve yargı karşısına çıkarılmalıdır.

Kıb-Tek yeniden yapılandırılmalı; yönetim kurulu iş dünyasının ve uzmanlık örgütlerinin temsilcilerine de yer verilerek, genişletilmeli ve hükümetlerden bağımsız olarak görev yapacak şekilde oluşturulmalıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri hükümetlerin ömrü ile ilişkili olmamalıdır. Yeni hükümetin atayacağı yönetim kurulu bu anlayışa uygun olarak belirlenmelidir.

KKTC’nin enerji politikasını belirleyecek olan Enerji Üst Kurulu Başbakanlığa bağlı bir şekilde oluşturulmalı ve hemen iş başı yapmalıdır. Elektrik politikalarının yenilenmesi süreci, tam bir açıklıkla yönetilmelidir.

Kıb-Tek’in ihtiyaç duyacağı kamusal kaynak temin edilirken herhangi bir vergi artırımına gidilmesi düşünülmemelidir. Ekonominin elektrik fiyatlarının zamlanması gibi başka herhangi bir vergi artırımını da kaldıramayacağı unutulmamalıdır.”