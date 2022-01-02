Hoş geldin Azra bebek

Ömer KADİROĞLU

2022 yılının ilk bebeği dün sabah 07.35’de Uğur ve Cemile Ateş çiftinin ikinci bebekleri olarak normal doğumla dünyaya geldi. Sebze dağıtıcısı baba ile ev hanımı anne kız çocuklarının adını Azra olarak belirledi. Doğumuna dört hafta olmasına rağmen dün hayata gözlerini açan minik Azra anne ve babasına büyük mutluluk yaşattı.

Diyalog Gazetesi minik Azra ve Annesi Cemile Ateş’i hastanede ziyaret ederek mutluluğa ortak oldu. Anne Cemile Ateş Diyalog’a yaptığı açıklamalarda Azra’nın doğumuna dört hafta olmasına rağmen erkenden dünyaya merhaba dediğini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Çok güzel bir yeni yıl hediyesi olduğunu ifade eden Anne Cemile Ateş sözlerini “Allah isteyen dileyen herkese bu mutluluğu nasip etsin” diyerek tamamladı.