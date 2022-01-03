Şarkılarıyla mest etti

Adanın en gözde 5 yıldızlı oteli Merit Royal, yılbaşında Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin’i ağırladı. Yılbaşı tatilini Kuzey Kıbrıs’ta geçiren hayranlarıyla Merit Royal’in muhteşem sahnesinde buluşan Erol Evgin, şarkıları, şiirleri ve enerjisiyle konuklarına unutulmaz bir yeni yıl yaşattı.

Oryantal dans grubunun, misafirleri gecenin başında eğlencenin ritmine hazırlayan gösterisinin ardından duayen sanatçı Erol Evgin, Merit Royal & Premium Otel’in balo salonunda hayranlarının yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıktı.



Muhteşem enerjisi ile konuklarını mest eden Erol Evgin, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Çok özel sahnesiyle tam anlamıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan sanatçı, gecede "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım" ve "İşte Öyle Bir Şey" gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Yüzlerce kişinin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturduğu Erol Evgin konserinde coşku dolu anlar bir an olsun durmadı.2022 yılının ilk dakikaları için geri sayımın ardından Erol Evgin, “Sevdan Olmasa” şarkısı eşliğinde yeni yılı karşıladı ve dinleyenlerinin yeni yılını da en güzel dileklerle sahneden kutladı.