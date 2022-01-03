Kalplerde yaşayacak

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandırarak, herkesi gururlandıran Kıbrıs Türkü dağcı Birkan Uzun'un ani ölümünün yarattığı şok ve üzüntü sürüyor. Uzun için dün de taziye mesajları yayımlandı. İyi bir dağcı olmasının yanı sıra dünyanın en büyük şirketi olan Amazon’da yazılım mühendisi olarak çalışan Uzun’un azminin gençlere ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un kaybı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yayımladığı mesajda, “Birkan Uzun’un Antarktika’nın zirvelerinden saçtığı ışık bağımsız devletimizin yolunu aydınlatacak, zirvelere tırmanırken gösterdiği azim ve cesaret, devletin bekası yoluna baş koymuş Kıbrıs Türk gençliğinin kalbinde ebedi bir timsal olacak” ifadelerini kullandı.

Birkan Uzun’un ailesine ve KKTC halkına baş sağlığı dileyen Koreli, söz konusu kazanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde aydınlatılması, gerekli girişimlerde bulunulması için devlet yetkililerine çağrı yaptı.

Din İşleri Başkanlığı: Uzun’un vefatı derinden hüzünlendirdi

KKTC Din İşleri Başkanlığı da milli dağcı Birkan Uzun’un vefatının camialarını derinden hüzünlendirdiğini belirtti.

Uzun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan KKTC Din İşleri Başkanlığı, Uzun’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve ülkeye de sabır diledi.

Mesajda, “Merhumun naaşı Kıbrıs'a ulaştığında merkezi bir camimizde cenaze töreni icra edilecektir” denildi.

Mamülcü: İlham kaynağı oldu

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü de Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı.



Mamülcü mesajında şöyle dedi:“ABD’de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 1 Ocak 2022 tarihinde ABD’de geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun daha önce 16 Aralık 2021’de 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dikmişti.Bir diğer Başarısı Dünyanın en büyük şirketi olan Amazon’da yazılım mühendisi olarak başarısına imza atmaktaydı.KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan kardeşimize Allah’tan rahmet, tüm ülkemize ve sevenlerine sabır dilerim.Vatanına ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı olan Birkan Kardeşimiz Kıbrıs Türk insaninin ne kadar mücadeleci ve zeki olduğunu tüm dünyaya göstererek gençlerimize ve milletimize ilham kaynağı olmuştur.”

Bir ilki başarmıştı

ABD'de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak KKTC bayrağını dikmişti.

Bu ana ilişkin fotoğrafı Facebook hesabından bir mesajla paylaşan Uzun, buraya tırmanan ilk Kıbrıs Türkü olmanın gururunu yaşadığını belirtmişti.

7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun, tırmanışların ilk olarak Afrika'da Kirimanjaro ile başladığını, sonra Rusya'da Elbruz Dağı, Güney Amerika'da Aconcagua ile devam ettiğini söylemişti.

Uzun'un hedefindeki zirveler ise Endonezya'daki Karstens Piramidi ve Asya'daki Everest Dağı'ydı.