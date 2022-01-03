Müzik ziyafeti sundu

Usta sanatçı Gökhan Tepe, 2022 yılbaşında Merit Crystal Cove Hotel’de hayranları ile buluştu.

Sevilen sanatçının, lezzetli yılbaşı menüsünün de eşlik ettiği muhteşem Yılbaşı Galasında unutulmaz anlar yaşandı.

Gökhan Tepe dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansı ile hayranlarını coşturdu.



Şarkılarına başlamadan önce konuklarına iyi dileklerini sunan Gökhan Tepe “2021’den alamadığınız ne varsa inşallah 2022’den alırsınız. Sağlık, mutluluk ve bol bereket diliyorum” diyerek hayranlarının yeni yılını kutladı.Seslendirdiği parçalarla konser salonunu dolduran konuklara müzik ziyafeti sunan Tepe, temposunu hiç düşürmeden ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı.Ünlü sanatçı Tepe, ‘Yürü Yüreğim’, ‘Asmalı’, ‘Yastık Yorgan’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra büyük ustaların eserlerinden oluşan yılbaşına özel repertuarıyla şarkılarını salonu dolduran misafirlerle hep bir ağızdan seslendirdi.