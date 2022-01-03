‘Tek hedefimiz bu’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yegane hedeflerinin KKTC’yi üreten bir toplum haline getirmek olduğunu vurguladı. Arıklı, “Bunu yapabilecek tek parti de YDP’dir” dedi.

Arıklı ve beraberindeki milletvekili adayları, Dörtyol, Korkuteli, Çayönü ve Güvercinlik köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, projelerini anlattı

Arıklı, köy ziyaretlerinde yaptığı konuşmada YDP’nin yegane hedefinin KKTC’yi üreten bir toplum haline getirmek olduğunu vurguladı.



Arıklı, “Bunu yapabilecek tek parti de YDP’dir. Buna en güzel örnek de; Güvercinlik 3 Sanayi Bölgesi’dir. Biz orada yaklaşık 150 tane küçük fabrika kurulması için yine Türkiye Sanayi Bakanlığıyla anlaşma imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti, Güvercinlik 3 için, 105 milyon lira kaynak ayırdı. Ancak maalesef ilgili yasayı meclisten geçiremedik ve o kaynağı kullanamadık” dedi.Arıklı konuşmasının devamında şunları söyledi:“Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC üzerindeki ekonomik ambargoları kaldırmak için imzaladığımız Kıyı Ticaret Anlaşması Eylem Planı TC Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı, resmi gazetede yayınladı. Biz Bakanlar Kurulundan bile geçiremedik. UBP’li Bakanlar ‘Müsteşarlarımız bu protokolü incelesin. Sonra onaylayalım’ dediler. Hala inceliyorlar.”