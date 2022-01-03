‘Yaralar sarılacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde dün de incelemelerini sürdürdü.

Başbakan Sucuoğlu, önce Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da yağışlarda hasar gören Ağıllar Bölgesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Üreticilerin sorularını da dinleyen Sucuoğlu, yaraların sarılması için, imkânlar çerçevesinde mağdur üreticiye yardım edileceğini söyledi.

Sucuoğlu daha sonra Yenikent'te aşırı yağışla oluşan su baskınından olumsuz etkilenen evleri ziyaret ederek, ev sahiplerinin mağduriyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Bölgede süren çalışmaları inceleyen Sucuoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti



Sucuoğlu, altyapı eksikliklerinin giderilmesi yanında, kentsel planlı yaşamın, yeni hükümetin öncelikli maddelerinden birisi olacağını söyledi.

Slogan benimsendi

“İktidar bizim işimiz dedik. Kısa sürede bu sloganımızı halkımız da benimsedi” diyen Sucuoğlu, KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak tek gücün UBP olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, Gazimağusa bölgesine giderek, Maraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Sucuoğlu'na UBP bölge milletvekili adayları eşlik etti.

Faiz Sucuoğlu ve adaylara yoğun ilgi gösterildi.

Ev sahipliği ve sıcak ilgi için teşekkür eden Sucuoğlu, vatandaşın UBP'ye her geçen gün artan güveninin kendilerine hem güç hem de motivasyon kattığını hem de gurur verici bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

UBP'nin zaten açık ara birinci parti konumunda olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, "Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve mali süreçler içerisinde, KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak tek güç Ulusal Birlik Partisi'dir. Tek başımıza, hükümeti kuralım. Sorunlarımızı tek elden, tek anlayışla, birlikte alınacak pragmatik kararlarla kalıcı olarak çözelim" dedi.