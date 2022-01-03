‘İnsanlık görevi’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek buradan hizmet alan vatandaşlarla bir araya geldi.

2022’nin ilk pazar gününde, bakıma muhtaç vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Böylesi özel zamanlarda, bakıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek sohbet etmenin, hatır sormanın verdiği manevi tatmini fazlasıyla yaşadım” dedi.



Tatar, yaşlılar, bakıma muhtaç insanlar, devlet koruması altındaki çocuklar ve özel eğitime muhtaç öğrencilerle ilgilenmenin toplumsal bir sorumluluk, önemli bir insanlık ödevi olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni yıl vesilesi ile her birine sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarken, bu kurumlarda özveriyle görev yapan doktor, hasta bakıcı, eğitmen ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.