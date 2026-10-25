İade edilecek

Suna ERDEN

Türkiye’de bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan Muharrem Başer, Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan zanlının, Türkiye’ye iade işlemlerinin başlatılması amacıyla üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Lefkoşa’da görülen duruşmada polis memuru, zanlının yakalanma süreci ve yürütülen soruşturma hakkında mahkemeye bilgi verdi.

Polis memuru, Türkiye Emniyet Teşkilatının 8 Ekim 2026 tarihinde KKTC makamlarına gönderdiği yazıda, Muharrem Başer’in iki ayrı bilişim suçu kapsamında arandığının bildirildiğini söyledi. Polis, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçuyla bağlantılı olarak aranan zanlının, 23 Ekim tarihinde Girne’de tespit edildiğini ve ardından tutuklandığını kaydetti.

Polis, Türkiye makamlarının zanlının iadesini talep ettiğini belirterek, iade sürecinin başlatılması ve gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti. Polis memuru, bu amaçla zanlının iki gün daha poliste tutuklu kalmasını istedi.

Mahkeme, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.