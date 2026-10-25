Gündem Great Sea

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile Atina’da bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi, Dimitriu ile Mitsotakis’in görüşmesinde; Kıbrıs sorununun, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik bağlantı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin, bölgesel iş birliği perspektiflerinin ve savunma ile güvenlik konularının ele alındığını yazdı.

Gazete, görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Dimitriu’nun, Doğu Akdeniz’deki tahriklerle mücadele edilmesi ve ulusal çıkarların daha etkin şekilde korunması için Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın ortak hareket etmesinin öneminden bahsettiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Türkiye’nin “uzlaşmaz tutumuna” karşı tüm mevcut Avrupa araçlarının kullanılmasının önemli olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin geliştirilmesini ve Avrupa’nın SAFE savunma programına katılmayı talep ederken, “Avrupa toprağı olan Kıbrıs’ın bir bölümünü yasa dışı şekilde işgal etmeyi” sürdürmesinin ve Ege’de “provokatif eylemlerde bulunmasının” kabul edilemeyeceğini iddia eden Dimitriu, Türkiye’ye sağlanacak Avrupa kazanımlarının somut taahhütlere ve kayda değer ilerlemeye bağlanması gerektiğini savundu.

Habere göre Dimitriu, GSI projesinin stratejik öneme sahip olduğunu kaydederek, projenin hem Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun sona erdirilmesi, hem de Avrupa’nın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.