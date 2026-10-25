Diyalog sürmeli

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla dün Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Ledra Palace’ta etkinlik düzenledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’in da katıldığı etkinlikte, her iki taraftan halkın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Diagne, BM Günü’nü için etkinliğe katılanları aralarında görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu yılki etkinliğin “BM Kıbrıs: Barış ve İlerleme İçin Birlikte Çalışmak” temasıyla düzenlendiğini belirten Diagne, kalıcı ilerlemenin tek başına sağlanamayacağını; ortaklık, diyalog ve ortak yarara yönelik kararlılıkla mümkün olabileceğini vurguladı.

BM Genel Sekreter António Guterres’in BM Günü’nde yayımladığı mesajını da paylaşan Diagne, Guterres’in mesajında, çatışmalar, iklim krizi, artan eşitsizlikler ve hızla gelişen teknolojiler karşısında BM’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını belirtti.

Guterres’in ülkeleri BM’nin temel değerlerine bağlılıklarını yenilemeye çağırdığını da aktaran Diagne, Guterres’in “Bölünme yerine diyalog, çatışma yerine iş birliği, korku yerine dayanışma” anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Genel Sekreter’in mesajının Kıbrıs açısından da önem taşıdığını belirten Diagne, “İnsanların farklılıkları aşarak güven inşa etmek, toplumları güçlendirmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için her gün çaba gösterdiklerini” söyledi.

Etkinliğin Ledra Palace’ta düzenlenmesinin toplumlar arasındaki bağları simgelemesi açısından anlamlı olduğunu ifade eden Diagne, etkinliğin organizasyona katkı sunan BM kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, gençlik gruplarına ve gönüllülere teşekkür etti. Diagne, etkinliğe verdiği destekten ötürü Stelios Vakfı’na da teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte BM’nin Kıbrıs’ta farklı alanlardaki çalışmaları tanıtılırken, bilgilendirme stantları, interaktif sunumlar ve halka yönelik etkinlikler yer aldı.

Etkinliğe UNFICYP, BM İyi Niyet Misyonu, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (CMP) temsilcileri katıldı.



