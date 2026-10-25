Çevre temizliği yapıldı

Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu aktivistleri, Çanakkale Fresh Water Sulak Alanı’nda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Doğanın korunması için 2013 yılından bu yana çalışmalar yürüten gönüllüler, sabah 07.00 ile 08.00 saatleri arasında bir araya gelerek sulak alandaki atıkları topladı.

Eldivenlerini giyerek çuvallarla sahaya çıkan katılımcılar, doğal yaşam alanlarının korunması ve çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturulması için çalışma yürüttü.

Dünyayı korumanın yalnızca büyük projelerle ve uluslararası girişimlerle mümkün olabileceği düşüncesinin aksine, çevre mücadelesinin yaşanılan çevrede atılan küçük adımlarla başladığına dikkat çekildi.

Her gün yanından geçilen tarihi yapıların, ağaçların, sulak alanların ve kıyılardaki doğal bitki örtüsünün korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yerel ölçekte gerçekleştirilen temizlik ve koruma çalışmalarının, ekosistemin devamlılığına katkı sağladığı ifade edildi.

Özellikle sulak alanların göçmen kuşlar ve çok sayıda canlı türü için önemli yaşam alanları olduğuna işaret edilirken, bu bölgelerin temiz tutulmasının doğal dengenin korunması açısından taşıdığı önem hatırlatıldı.

Çevre mücadelesinde bireysel ve toplumsal sorumluluğun önemine vurgu yapılan etkinlikte, yaşanılan çevreye sahip çıkmanın doğayı korumanın en somut yollarından biri olduğu mesajı öne çıktı.

Sulak alanların, doğal bitki örtüsünün ve su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğu belirtilirken, çevre temizliği çalışmalarının sürekliliğinin önem taşıdığı ifade edildi.