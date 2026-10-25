Silahlanmaya devam

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İsrail’den ikinci açık deniz gemisi alınacağını ve sözleşme için imzaların, gelen hafta atılmasının beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesi, yeni geminin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel imkanlarının artırılması maksadıyla alınacağını ve geminin, RMMO’nun elindeki mevcut “Ioannidis” açık deniz gemisiyle aynı olduğunu yazdı.

Gazete, Palmas’ın RIK’e yaptığı açıklamayla, daha önce İsrail basınında çıkan, Güney Kıbrıs’ın ikinci bir gemi alacağına dair haberleri teyit ettiğini kaydetti.

Habere göre, Palmas, Yunan şirketiyle gemi alımıyla ilgili çalışmaların hazırlanması için anlaşma imzalandığını, hedefin, deniz üssünün savaş gemileri ile denizaltıları ağırlayabilecek ve bu gemilere hizmet verebilecek altyapılar geliştirmek olduğunu belirtti.

Palmas, Güney Kıbrıs’taki hava ve deniz üslerindeki iyileştirme çalışmalarının da 2027 yılının bahar aylarında başlayacağını ve bu üslerdeki çalışmaların, operasyonel hazırlık vurgusuyla savunma altyapılarının modernizasyonu çerçevesinde yapılacağını söyledi.