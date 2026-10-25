Üç tutuklu var

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci yurdunda kalan zanlıların odasında yapılan aramada kokain ve hintkeneviri olduğuna inanılan maddeler ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili O.K., A.C.B. ve H.H.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 23 Ekim 2026 tarihinde saat 14.05 ile 14.30 arasında, Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından kampüsteki bir odada arama yaptığını söyledi.

Polis memuru, O.K. ve A.C.B.’nin odasında yapılan aramada, masa üzerinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, hassas terazi ve yaklaşık 0,2 gram kokain olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, aramada ayrıca, beyaz renkli bir tabak içerisinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan bir kredi kartı ile 100 TL’lik banknotun da tespit edildiğini kaydetti.

Cam kap ve bardaklarda uyuşturucu bulundu

Aramanın devamında, mini buzluk üzerinde bulunan cam kap içerisinde iki şeffaf naylon pakete sarılı yaklaşık bir gram kokain olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydeden polis, aynı odada 17 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, O.K.’nin söz konusu maddeleri Lefkoşa’da sakin H.H.Y.’den temin ettiğinin öğrenildiğini belirten polis, H.H.Y.’nin de aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve incelemelerin sürdürüleceğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026, 03:50