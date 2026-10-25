Turizm Polisi sahada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da toplumun huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar genişletiliyor. Güvenli Okul Projesi’nin ardından Güvenli Çevre Projesi kapsamında, kent merkezi ve bağlı köylerde Turizm Polisi tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla, ülkede yasal ikamet izni bulunmayan kişilerin tespit edilmesi ve kamu düzeninin korunması hedefleniyor.

Gazimağusa’da toplum güvenliğini artırmak ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülen polis çalışmaları, Güvenli Çevre Projesi ile yeni bir aşamaya taşınıyor. Daha önce eğitim kurumları ve okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik başlatılan Güvenli Okul Projesi’nin ardından, denetimlerin yerleşim alanlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtiliyor.

Turizm Polisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gazimağusa kent merkezi ve bağlı köylerde kontroller yapılıyor.

Denetimlerde, ülkede yasal ikamet statüsü bulunmayan kişilerin tespit edilmesi amaçlanırken, kontrollerin farklı yerleşim bölgelerinde de gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Güvenli Çevre Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmaması, bağlı köylerin de denetim sürecine dahil edilmesi dikkat çekiyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollerle, yerleşim alanlarında kamu düzeninin korunması ve yürürlükteki mevzuata aykırı ikamet durumlarının belirlenmesi hedefleniyor.

Güvenli Okul Projesi ile eğitim kurumlarının çevresinde yoğunlaşan güvenlik çalışmalarının, Güvenli Çevre Projesi aracılığıyla daha geniş bir alana yayılması amaçlanıyor.

Güvenli Çevre Projesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin temel hedefleri arasında kamu düzeninin korunması, toplumun huzurunun desteklenmesi ve ülkede yasal ikamet koşullarına uyulmasının sağlanması yer alıyor.