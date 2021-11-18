İbretlik ceza

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde, geçtiğimiz yıl 16 yaşından küçük üç erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Onur Küçük hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararda 10, 13 ve 15 yaşlarındaki 3 çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçunun toplumda infiale neden olduğu belirtildi.

Bu tür suçların toplumda nefretle karşılandığına dikkat çekilirken, mahkemelerin hoşgörüyle yaklaşamayacağı vurgulandı.

İnfiale neden oluyor



Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Musa Avcıoğlu, sanığın işlemiş olduğu suçun toplumda infiale neden olan suç türlerinden olduğunu belirtti.Sanığın, vücut bütünlüğüne karşı bir suç işlediğini ifade eden Avcıoğlu, ayrıca cinsel saldırıda bulunduğu kişilerin 16 yaşından küçük olduğunu, bu hususun suçun vahametini daha da artırdığını dile getirdi.Avcıoğlu, bu tür suçların toplumda nefretle karşılandığına dikkat çekti. Sanığın işlemiş olduğu küçük çocuklara karşı cinsel saldırı suçunun mahkemeler tarafından asla hoş görülemeyeceğine de vurgu yapan Avcıoğlu, sanığa uzun süreli hapislik cezası dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini belirtti ve sanığı 4 buçuk yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Sanık 2020 yılı içerisinde, kendi ikametgahında, komşusu olan 10 yaşındaki erkek çocuğunu, yatağa yatırarak, şort ve iç çamaşırlarını çıkararak, zorla öpmeye çalışmış, yapılan şikayet üzerine tutuklanmıştı. Sanığın, yine 2020 yılı içerisinde, ikametgâhı içerisinde, komşusunun 13 yaşındaki oğlunun yanaklarını sıkarak öpmeye çalıştığı ve yine farklı bir tarihte, komşusunun 15 yaşındaki oğlunu, zorla dudağından öpmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.