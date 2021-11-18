Halk perişan

Ömer KADİROĞLU

Türk lirasının, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle çok sayıda tüketim maddesine zam üstüne zam geliyor. Yaşanan bu durum karşısında tepkisini dile getiren vatandaşlar “dün 8.75 olan süt bugün 10.75, yine16.50 olan yoğurt 20.60’a yükseldi. Sofraların vazgeçilmesi hellimin kilosu 39 liradan 57’ye çıktı. Biz nasıl geçineceğiz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Yemeklik yağdan, temizlik malzemesine kadar hemen her şeyin fiyatında artış olmasını eleştiren vatandaşlar “Dövizde yüzde 3 artış olunca fiyatlar yüzde 20 artıyor. Bu nasıl bir dengesizlik. Devlet buna el atmalı” diyor.

Ne dediler…?

Cemal Uçak

“Gerçekten olağanüstü bir pahalılık var. Akşamdan sabaha fiyatlar değişiyor. Zamlar bizi neredeyse 30 yıl geriye götürdü.

Son zamanlarda tüm ürünlerin fiyatları ikiye üçe katlandı; özellikle sebze ve meyve fiyatları uçtu. Sebze almak istedik ancak alamadık çünkü fiyatları çok yüksek. Halk olarak ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Geçinmek artan fiyatlar nedeniyle çok çok zorlaştı. Böyle devam ederse her şey çok daha kötü bir hal alacak.”

Zeki Akgürgen

“Alışveriş yapmaya geldik ve evimiz için ihtiyacımız olan ürünleri aşırıya kaçmadan almaya çalışıyoruz. Her geçen gün ihtiyacımız olanları kısarak almaya çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle sıvı yağ, süt ürünleri, temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı aşırı bir şekilde yükseldi. Bu durum maddi sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. Bir şeyi alırken yüz defa düşünüyoruz. Bu konuda yetkililerden bir beklentimiz yok çünkü hiç biri halkın refahı için çalışmıyor.”

İzzettin Kalkan

“Alışveriş yapmaya geldik ancak son zamanlarda ürünlerin genelinde artışlar oluyor. İki çocuğum var okula gidiyorlar ve yaşanan bu artışlar maddi sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. Ben de market çalışanıyım ve hemen her gün etiket değiştirmek zorunda kalıyorum. Bu konuda yetkililerden özellikle yeni kurulan hükümetten çalışma yapmasını bekliyoruz.”

Hamza Şalış

“Alışverişe çıktım ancak fiyatlar ne yazık ki çok yüksek. Türkiye’den yeni geldim ve buradaki fiyatlar Türkiye fiyatlarının iki katıdır. Denetim yok, kontrol eden yok diye herkes istediği gibi fiyat belirliyor. Türkiye’de bu gibi fırsatçılar engellendi ve insanlar kolayca alışveriş yapıyor. Burada öyle bir denetim ne yazık ki uygulanmıyor. Türkiye’de 10 liraya aldığımız ürün burada 40 lira…

Üretici de esnaf da vatandaş da mağdur. Bu noktada yetkililerin halkın refahı için çalışmalarını istiyoruz. Sizlere de Diyalog Medya’ya çok teşekkür ederiz ki her zaman halkın sesini duyurmasını sağlıyorsunuz ve sürekli bu şekilde halkın sorunlarını dinliyorsunuz. Reşat Akar’a da tüm çalışan arkadaşlara da sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz.”

Özbek Uygur



“Alışverişe geldik ancak fiyatlar uçuk ve insanlar almakta zorlanıyor. Son zamanlarda bakliyat, meyve ve sebze başta olmak üzere çok fazla üründe çok çok fazla artışlar yaşandı. Çocuklu aileler var onlar daha da zor bir süreçten geçiyor. Bu konuda devletin etkin denetimler yapmasını bekliyoruz. Önceden aldıklarımla şimdi yaptığım alışveriş için ödediğim rakamlar arasında uçurum fark var. Devlet asgari ücretle geçinen emekçilere sahip çıkmalıdır.”



İbrahim Kodalak

“Alışveriş yapmaya geldik ancak aldığımız maaş artık ihtiyaçlarımıza yetmiyor. Benim kendi şirketim vardı, onu kapatıp güneyde çalışmaya başladım. Et, tavuk, ekmek, süt ürünlerinde çok ciddi bir artış oldu. Düğün yapacaktım ancak görünen o ki bir süre daha ertelemek zorunda kalacağım.

Çünkü bu aşırı artışlar nedeniyle evimi bitiremiyorum. Bu noktada siyasilerden de hiçbir beklentimiz yok çünkü hiç birine güvenimiz kalmadı. Bizi güneyde çalışmaya muhtaç ettiler bu yüzden güvenim sarsıldı ve bir beklentim yoktur.”

Ahmet Ateş

“Aldığımız maaş evimizin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Son zamanlarda yağ, bakliyat, et ve süt ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde ciddi bir artış oldu. Eskiden aldığımız maaş evimizin ihtiyaçlarını fazlasıyla almamıza yetiyordu. Şimdi hem ihtiyacımızın yarısını alıyoruz hem de para yetmiyor. Bu noktada yetkililerin harekete geçerek piyasada denetim yapmasını bekliyoruz.”

Kezban Güneylioğlu

“Alışverişe çıktım ancak fiyatlar korkunç. Ben bir süredir Türkiye’deydim ve buraya geldiğimde gördüğüm fiyatlar beni çok şaşırttı. Son zamanlarda tüm ürünlerde çok ciddi artışlar yapıldı ve halk alım gücünü artık kaybetti. Yetkililerden denetim yapmasını ve kafasına göre fiyat belirleyenlerin cezai işleme tabi tutulmasını istiyoruz.”

Kazım Uğursöz

“Alışverişe çıktık ancak fiyatlar ateş pahası. Dövizin böyle olması ile insanlar tüm gücünü kaybetti ve eskisi gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Her alışverişte bir yerlerden bir şeyler kısmak zorunda kalıyoruz. 3 litre benzin 27 lira 3 litre yağ 100 lira. Bu durumdan herkesin aile bütçeleri zora girdi. Son zamanlarda tüm ürünlerde ciddi bir artış vardır.”

Yusuf Kaplan

“Alışverişe geldik ancak geçen yıl alabildiğimiz ihtiyaçlarımızın bu yıl yarısını aşabiliyoruz. Kazancımız aynı ancak giderlerimiz fazla. Özellikle son zamanlarda tüm temel gıdalarda ciddi artışlar yaşandı. Bu yaşanan artışlar nedeniyle insanlarda alım gücü kalmadı ve her alışverişte bir yerlerden kısarak ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz asgari ücrette iyi bir düzenleme yapması ve piyasada denetlemeler yaparak ucuzlatmalarıdır.”

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 10:55