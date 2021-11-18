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İhbar işe yaradı

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Ağıl evinde arama yapan polis çok sayıda patlayıcı madde, tabanca ve eski eser ele geçirdi; Orhan Hafız tutuklandı 

İhbar işe yaradı
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Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ergazi köyünde evinde yapılan aramada patlayıcı madde ve eski eser ele geçirilerek, tutuklanan Orhan Hafız dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yapan polis memuru, 16 Kasım 2021 tarihinde, zanlı Orhan Hafız’a ait ağıl evinde yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, şarjör, 13 adet canlı mermi, 1 adet hava tüfeği, 150 adet saçma, 108 adet av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunduğunu anlattı. 

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Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. 
Talebi değerlendiren mahkeme, Yargıç, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

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