Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 38’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne'de nefes kesen bir gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK’ün görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. “Gökyüzünün 'Çelik Kanatları' Girne semalarında” ifadesiyle paylaşılan görüntülerde pilotun Girne Limanı'ndaki vatandaşları selamlaması ve Beşparmak Dağları'ndaki büyük KKTC bayrağının üzerinden geçişi yer alıyor.

Muhteşem anlar paylaşıldı

KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, turizm kenti Girne'de gösteri uçuşu yaptı.



Kordonboyu'ndaki gösteriyi çok sayıda vatandaş izledi.MSB, akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Girne semalarındaki gösteri uçuşunun çekildiği görüntüleri paylaştı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünün 'Çelik Kanatları' Girne semalarında. SOLOTÜRK gösteri ekibimizin, KKTC’nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler" ifadelerine yer verildi.SOLOTÜRK uçağının kokpitinden çekilen görüntülerde, uçağın kalkışından hemen sonra terse geçip yükselmeye devam ettiği manevra, pilotun Girne Limanı'ndaki vatandaşları selamlaması ve Beşparmak Dağları'ndaki büyük KKTC bayrağının üzerinden geçişi yer alıyor.