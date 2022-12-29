İğrenç bir olay

Girne’de yaz tatilinde iş öğrenmesi için ailesi tarafından bir makinist dükkanına gönderilen 12 yaşındaki erkek çocuğu 45 yaşındaki adamın cinsel tacizine uğradı. Birçok kez cinsel olarak istismar edilen çocuk durumu annesine anlatınca çirkin gerçek ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Türkmenistanlı Eldaniz Talibov, ifadesinde suçunu kabul etti.

Soruşturmanın ardından 16 Ağustos 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın 2017 yılında çalışmak amacıyla ülkeye geldiği ve Alsancak’ta bir makinist atölyesinde işe başladığı belirtildi.

Ardı ardına istismar etti

Kararı okuyan mahkeme başkanı Banu Soyer, sanığın çırak konumunda olan 12 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Çocuğa karşı işlenen bu tür suçların artış eğiliminde olduğunu ifade eden Soyer, sanığın çocuğa karşı söz konusu suçları ardı ardına işlediğini kaydetti. Sanığın 45 yaşında olduğuna dikkati çeken Başkan, verdiği beyanında özür dileyip pişman olduğunu, toplumda infiale neden olan bu suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Soyer, özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçların ciddiyetine ve vahametine değindi.

Bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan, cinsel istismar suçlarının mağdurların fiziksel ve ruhsal açından zarara uğramasına neden olduğunu belirtti.

Soyer, davaya konu olan olayda 12 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmanın kararda ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sanığın 18 Ağustos 2022 tarihinden beri tutuklu yargılanmayı beklediğini kaydeden Soyer, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.