Olanlara üzüldü

Suna ERDEN

Dikmen bölgesinde önceki gün meydana gelen olayda belediye başkanı Yüksel Çelebi'ye silahlı saldırı düzenleyen Serkan Ergün dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olayla ilgili alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğu belirtilerek, 2 gün süre talep edildi.

Hakkında 2 gün tutukluluk emri verilen zanlı Boğaz Karakolu’nun hücrelerine yerleştirildi.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Aralık 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında zanlının köy meydanında temizlik yaptığını, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin başka yerleri süpürmesi konusunda uyarıda bulunduğunu, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Sözlü tartışmanın ardından zanlının Dikmen'de bulunan ikametgahına gittiğini kaydeden polis, yanına av tüfeğini alarak, bagaja koyduğunu ve saat 08.45 sıralarında belediye ambarının bulunduğu yere gittiğini açıkladı.

Polis, zanlının aracının bagaj kısmında bulundurduğu av tüfeğini aldığını, o esnada orada bulunan belediye çalışanı Hasan Altunoğlu’nun müdahale etmek istediğini, zanlının üzerine doğru geldiğini görmesi üzerine yere bir el ateş ettiğini ifade etti. Polis memuru, bu esnada Çelebi’nin ambarın arka kapısından boş tarla içerisinde koşarak oradan uzaklaştığını söyledi.

Polis, Serkan Ergün’ün olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını, av tüfeği, 9 adet canlı av fişeği, aracının emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘Kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarruf’, ‘Meskun mahalde ateş açma’, ‘Korkutmak maksadıyla silah taşıma’, ‘Şiddet tehdidi’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

