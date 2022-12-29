Tümü tedavi altında

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu belirtildi. Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki PP 510 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Nihal Bayır, İkidere mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 45 yaşındaki Hasan Çaktu yönetimindeki JK 843 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Savrulan PP 510 plakalı araç yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına, JK 843 plakalı araç ise orta refüj içerisinde beton sete çarpıp durdu. Kaza sonucunda, her iki araç sürücüsü ile JK 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Nilşen Çaktu ve 12 yaşındaki Zehra Çaktu’nun yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği de aktarıldı.



