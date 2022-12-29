Teminatla serbest

Suna ERDEN

Girne ve Lefkoşa’da sahipleri tarafından çalışır vaziyette bırakılan iki aracı çalan ve iki ilçede 4 kazaya imza atan 48 yaşındaki Selçuk Uğur Akyıldız’ın kan tahlil sonuçları açıklandı. Zanlının kanında hem kokain hem de hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturma amaçlı

8 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının işlediği suçlar yeniden aktarıldı.

İki araç çaldı, 4 kaza yaptı

Mahkemede aktarılan iddialara göre; Selçuk Uğur Akyıldız 19 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde çalışır vaziyete bulunan SP 969 plakalı aracı çaldı.

Zanlı olay yerinden ayrılırken, önünde seyreden SJ 923 plakalı aracın arka tarafına çarptı, isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldı.

Arabayı çalan zanlı, 20 dakikada Lefkoşa’ya ulaştı ve burada da kaza yaptı. Çaldığı SP 969 plakalı araçla saat 11.20 sıralarında Ortaköy'de seyreden zanlı, MK 659 plakalı aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı.

Zanlı SP 969 plakalı aracı olay mahallinde bırakıp yaya olarak yürüyüp olay kayıplara karıştı.

Zanlı saat 11.30 sıralarında bu kez de Metropol isimli iş yeri önündeki çalışır vaziyette bulunan SA 983 plakalı aracı çaldı. Çalışır vaziyetteki aracı alıp olay yerinden ayrılan zanlı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne doğru sürdü.

Çarptı ve kaçtı

Zanlı saat 11.40 sıralarında ise Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi civarında Serdinç Maypa’nın yönetimindeki GT 569 plakalı salon aracın sağ yan kısmında aracının sol ön kısmı ile çarpıp olay yerinde isim ve adresini vermeden ayrıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıyı tespit ederek gözaltına aldı. Hakkında ‘mal sahibinden izinsiz araç kullanma, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, trafik levha ve işaretlerine riayet etmeme ve dikkatsiz sürüş’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı mahkemeye iki kez çıkarılarak, hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındı.

Analiz sonucu açıklandı

Bu süre içerisinde uyuşturucu testi için zanlıdan alınan kan örneğinin sonuçları belli oldu. Polis, dün mahkemede sonuçları açıklarken, zanlının kanında hem kokain hem de hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının 15 Aralık’ta tespit edilemeyen bir şahıstan uyuşturucu madde aldığının belirlendiğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.