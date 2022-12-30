Faydalı oldu

Ömer KADİROĞLU

Çatalköy’de bulunan ve yaptığı etkinliklerle adından sıkça bahsettiren Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER), Beylerbeyi İlkokulunda öğrencilerle eğitici bir etkinliğe imza attı.

Beylerbeyi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte ÇADER yetkilileri çocuklara geri dönüşümün önemini anlatarak etkinliğe katılan 5 yaş gurubu ve 2’nci sınıf öğrencilerle birlikte atık kağıtlardan ve eski gazetelerden yeni kağıt yaptı. Eski kağıtları parçalayarak su dolu kaba atan ve öğütücü ev aleti ile kağıtları öğüten minikler bir süzgeç ile topladıkları malzemeyi kalıplara dökerek yeni kağıt elde etti. Minikler bu etkinlikle eğlenirken geri dönüşümün önemini de öğrendi.

ÇADER yeni yılı da kutladı

Bu arada Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği tarafından köy kadın kursu kursiyerleri ile mantı yapımı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte köy kadın kursu öğretmeni Dilek Erdoğan ve kursiyerler hamur açıp mantı yaptı. Yapılan mantılar yine kursiyerler tarafından pişirilip afiyetle yenirken yeni yıl da kutlanmış oldu. Etkinliğe katılan kursiyerler mantı yapımı uygularken sohbet edip kaynaşma fırsatı buldu.