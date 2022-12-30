Bu bir başarı hikayesi

Albank, Genel Müdürü Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu yönetiminde başarı hikayelerini yazmaya devam ediyor. Yeni yıl yemeğinde buluşan Albank çalışanları, 2023’e erken merhaba dedi. Personeliyle hem 2022’nin genel bir değerlendirmesini yapan hem de 2023 hedeflerini paylaşan Karavelioğlu, “Albank’ta çalışanların torunlarının anlatacak hikayeleri olacak” dedi.

Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet M. Karavelioğlu, 2016 yılı Eylül ayında ING Bank'ın satın alınması ile faaliyetine başlayan Albank'ın 6 yılda 45 milyondan 4.5 Milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını, 125 kişiye istihdam sağlandığını, 3’üncü yılda vergi rekortmenleri listesinde ilk 40’a ve 2020 ve 2021 yılarında ise vergi rekortmenleri listesinde ilk 20'ye girdiğini anlattı. Dr. Karavelioğlu “Bu başarı başta bizle birlikte yürüyen dostlarımız, emeklerini esirgemeyen çalışanlarımız ve bizlere rehberlik eden yönetim kurulumuzundur” ifadelerini kullandı.

