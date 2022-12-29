İki üzen veda

Serdarlı bölgesinin tanınan ve sevilen isimlerinden 35 yaşındaki Işıl Güven ile Lefkoşa sakinlerinden 38 yaşındaki Refiye Gürkanlar hayata veda etti. Güven ile Gürkanlar’ın hastalıkla mücadele ettikleri ve bir süredir tedavi gördükleri öğrenildi.

Serdarlı Belediyesi çalışanı Kadir Güvenin eşi Işıl Güven’in vefatı sevenlerini üzdü. Genç yaşta hayatını kaybeden Güven'in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Tirmen Kabristanlığına defnedileceği belirtildi. Serdarlı Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Belediye personelimiz Kadir Güvenin eşi “Işıl Güven’i “kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Sonsuzluğa uğurlanacak

Lefkoşa sakinlerinden Refiye Gürkanlar dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Gürkanlar’ın vefatı dostlarını ve yakınlarını üzdü.

Refiye Gürkanlar’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.